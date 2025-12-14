Чоловік із металошукачем натрапив на загадкову могилу епохи вікінгів

Могила вікінгів. Фото Norwegian SciTech News

Археологи в Норвегії розкопали могилу епохи вікінгів, де знаходився скелет людини, рештки одягу та ювелірні прикраси.

Про це пише Norwegian SciTech News.

Команда археологів розпочала свою роботу після того, як металошукач Рой Сьоренг виявив овальну брошку в окрузі Тренделаг і звернувся до дослідників. Відтоді вони проводять розкопки, щоб зберегти цю місцевість та її археологічні багатства.

«У могилі епохи вікінгів знайдено, як ми вважаємо, жінку, поховану в типовому костюмі та наборі прикрас епохи вікінгів 800-х років. Це свідчить про те, що вона була вільною (не рабинею) та, ймовірно, заміжньою жінкою, можливо, господинею ферми», — сказав виданню історик та археолог Раймонд Соваж.

У могилі знайдено скелетні останки, дві овальні брошки (включно з тією, що знайшов Серенг), що кріпляться до бретельок сукні-підв’язки, та кільце-пряжку, яка закривала отвір для горловини спідниці.

«Найбільш примітним є те, що до рота померлої жінки прикладали дві мушлі гребінців. Це практика, яка раніше не була відома в дохристиянських похованнях Норвегії. Ми ще не знаємо, що означає ця символіка», — каже Соваж.

Мушлі лежали вигнутою стороною назовні, а прямим краєм догори, так що вони частково закривали рот. Дослідники також знайшли вздовж могили дрібні пташині кістки, ймовірно, від крил.

Раніше цього року дослідники задокументували надзвичайно добре збережений скелет на тому ж полі, де була знайдена ця нова знахідка. Цей скелет датується 700-ми роками. Але знахідка Соренга за допомогою металошукача спонукала їх також перевірити це нове місце.

«Під час огляду ми швидко зрозуміли, що маємо справу з новим скелетним похованням, яке перебуває під серйозною загрозою пошкодження під час наступної оранки», — пояснила археологиня Ганне Брін. На щастя, землевласник дозволив продовжити розкопки.

Раніше ми писали, що у Туреччині пастух випадково знайшов намогильний пам'ятник давньоримської епохи. Археологам довелося його тимчасово перепоховати, щоб зберегти стелу від розграбування.