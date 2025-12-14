Мужчина с металлоискателем наткнулся на загадочную могилу эпохи викингов.

Могила викингов. Фото Norwegian SciTech News

Археологи в Норвегии раскопали могилу эпохи викингов, где находился скелет человека, остатки одежды и ювелирные украшения.

Об этом пишет Norwegian SciTech News.

Команда археологов начала свою работу после того, как металлоискатель Рой Серенг обнаружил овальную брошь в округе Тренделаг и обратился к исследователям. С тех пор они производят раскопки, чтобы сохранить эту местность и ее археологические богатства.

«В могиле эпохи викингов найдена, как мы считаем, женщина, похороненная в типичном костюме и наборе украшений эпохи викингов 800-х годов. Это свидетельствует о том, что она была вольной (не рабыней) и, вероятно, замужней женщиной, возможно, хозяйкой фермы», — сказал историк и археолог Раймонд Соваж.

В могиле найдены скелетные останки, две овальные броши (включая нашедшую Серенгом), крепящиеся к бретелькам платья-подвязки, и кольцо-пряжку, которая закрывала отверстие для горловины юбки.

«Наиболее примечательно то, что в рот умершей женщины прикладывали две ракушки гребешков. Это практика, ранее не известная в дохристианских захоронениях Норвегии. Мы еще не знаем, что означает эта символика», — говорит Соваж.

Рамки лежали изогнутой стороной наружу, а прямым краем кверху, так что они частично закрывали рот. Исследователи также обнаружили вдоль могилы мелкие птичьи кости, вероятно, от крыльев.

Ранее в этом году исследователи задокументировали очень хорошо сохранившийся скелет на том же поле, где была найдена эта новая находка. Этот скелет датируется 700-ми годами. Но находка Соренга с помощью металлоискателя побудила их проверить это новое место.

«При осмотре мы быстро поняли, что имеем дело с новым скелетным захоронением, которое находится под серьезной угрозой повреждения во время следующей вспашки», — объяснила археолог Анна Брин. К счастью, землевладелец разрешил продолжить раскопки.

