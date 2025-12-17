Обов’язкова для всіх водіїв послуга різко здорожчала: що відомо

Водій

В Україні від початку 2025 року суттєво змінилися правила та вартість обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Про це пише «Радіо.ТРЕК».

Через впровадження нових європейських стандартів водії зафіксували зростання цін на поліси в середньому у 2–2,5 раза.

Скільки коштує автоцивілка у 2025 році

Згідно з новими правилами, страхові компанії отримали право самостійно встановлювати тарифи. Наразі вартість поліса визначається індивідуально, проте середні показники на ринку виглядають наступним чином:

Для авто з двигуном до 1,6 л: ціна становить від 5 000 до 7 000 грн на рік.

Для авто з об’ємом 1,6–2 л: вартість коливається в межах 6 000–7 800 грн.

Для потужних авто (від 2–3 л і вище): ціна стартує від 7 000 грн і може перевищувати 10 000 грн.

Основною причиною стрибка цін є набуття чинності новим законом про ОСЦПВ. Реформа спрямована на наближення українського ринку до стандартів ЄС. Зокрема, було суттєво підвищено ліміти виплат за шкоду, завдану життю, здоров’ю та майну третіх осіб.

Це гарантує потерпілим у ДТП кращий фінансовий захист, але вимагає від страховиків більших резервів, що безпосередньо вплинуло на вартість страховки для кінцевого споживача.

Які фактори тепер впливають на вартість

Окрім технічних характеристик автомобіля, на кінцеву суму в чеку впливають такі критерії:

Місце реєстрації: у містах-мільйонниках (Київ, Львів, Одеса) тарифи традиційно вищі через велику інтенсивність руху.

Водійський досвід: стаж без аварій може допомогти отримати вигідніші умови.

Система пільг: законодавством передбачено знижки для певних категорій громадян, зокрема для ветеранів війни.

Водіям рекомендують ретельно порівнювати пропозиції різних страхових компаній, оскільки відсутність жорсткого державного регулювання тарифів створює конкуренцію на ринку.

Нагадаємо, що більшість ДТП з постраждалими в Україні трапляються через людський фактор: перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехресть, небезпечні маневри та керування в стані сп’яніння. Патрульна поліція нагадує водіям дотримуватись швидкісного режиму, пропускати пішоходів, обережно змінювати смуги руху та не виїжджати на зустрічну.

Важливими є концентрація за кермом, використання пасків безпеки, зимових шин у холодну пору та обережність поблизу зупинок громадського транспорту.