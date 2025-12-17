В Україні прогнозують підвищення тарифів на комуналку: що відомо

Комуналка / © ТСН.ua

Українська влада перебуває під тиском міжнародних партнерів щодо приведення тарифів на комунальні послуги до ринкового рівня.

Про це заявив заступник голови профільного комітету Верховної Ради Андрій Жупанин в ефірі свого YouTube-каналу.

Як зауважив Андрій Жупанин, штучне стримування вартості комунальних послуг на поточному рівні вимагає значних бюджетних дотацій, на які держава наразі не має коштів. Крім того, перегляд тарифів на газ, електроенергію та опалення є однією з ключових умов Міжнародного валютного фонду. Оскільки фінансова стабільність країни критично залежить від підтримки МВФ, іноземні партнери наполягають на повному скасуванні механізму спеціальних цін (ПСО) та переході до ринкового ціноутворення.

«Таке відчуття, що нас дотиснуть. Ми будемо змушені відмовитися від спеціальних цін на газ та тепло для населення. Партнери наполягають на переході до ринкових механізмів», — зазначив Жупанин.

План підвищення: коли чекати на зміни?

Згідно з меморандумом із МВФ, уряд має розробити покрокову дорожню карту підвищення тарифів. Важливою умовою є впровадження системи захисту для вразливих категорій громадян.

Жупанин підкреслив, що реалізація плану переходу до ринкових цін має розпочатися лише після завершення бойових дій. На цей момент жодних офіційних рішень про негайне підвищення не ухвалено.

Поточний стан тарифів

Поки що ціни для побутових споживачів залишаються стабільними:

Природний газ: для клієнтів «Нафтогазу» ціна зафіксована на рівні 7,96 грн/м³ щонайменше до квітня 2026 року.

Електроенергія: діє тариф 4,32 грн/кВт-год . Власники двозонних лічильників можуть економити, сплачуючи вночі лише 2,16 грн .

Опалення та вода: вартість варіюється залежно від регіону, проте залишається під дією обмежень на підвищення.

Нагадаємо, зростання цін в Україні сповільнилося, але платіжки за комунальні послуги продовжують зростати. Найбільше це відчутно у вартості житлово‑сервісних послуг, які напряму впливають на бюджет родин.

Раніше повідомлялося, в Україні зростає кількість несплачених боргів за комуналку, водночас окремі комунальні компанії обговорюють можливість співпраці із колекторами для стягування заборгованості — про це в коментарі для ТСН.ua розповів очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.