Жена Сергея Бабкина сообщила о смерти близкого человека

Снежана Бабкина / © instagram.com/snezhana_babkina

Реклама

Жена украинского певца Сергея Бабкина — актриса Снежана — сообщила, что в их семье произошло горе.

Умер близкий человек знаменитости. Отошла в мир иной бабушка Снежаны Бабкиной Галина, которая дожила до 91 года. Об этом актриса сообщила в Instagram и опубликовала фотографии с близким человеком.

Артистка отметила, что бабушка навсегда останется в ее памяти и сердце. В частности, она никогда не забудет радостные моменты, которые они вместе разделили, теплые объятия, веселый смех и танцы. Снежана Бабкина отметила, что бабушка останется для нее примером жизнелюбия.

Реклама

Бабушка Снежаны Бабкиной / © instagram.com/snezhana_babkina

"У нас с тобой в копилке миллион замечательных моментов. Моментов тепла, заботы, смеха, танцев — жизни. Мы все хотим, как и ты дожить до 91 года — в ясности, в здоровье, в присутствии. Ты для нас пример силы, жизнелюбия и внутреннего света. И мы будем брать с тебя пример. Лети, наша куколка!" — поделилась Снежана.

Напомним, недавно журналист Константин Грубич сообщил о горе в его семье. Умерла тетя ведущего, которая была ему второй мамой.