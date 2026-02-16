Дочка Сінді Кроуфорд — Кая Гербер — у чорній напівпрозорій сукні приїхала на церемонію

Кая Гербер / © Associated Press

Кая Гербер одягла вишукану вечірню напівпрозору сукню в поєднанні з лакованими туфлями-човниками на підборах і в такому образі з’явилася на церемонії вручення премії Film Independent Spirit Awards, що відбулася в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесі.

Кая Гербер / © Associated Press

Чорна сукня максі сиділа ідеально по фігурі моделі, а свій образ Гербер доповнила виразним макіяжем, каштанове волосся уклала в елегантну зачіску і зробила світлий манікюр, а в її вухах виблискували золоті мініатюрні сережки, посипані діамантами. Дівчина мала просто чудовий вигляд.

Кая Гербер / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Кая Гербер показувала свого собаку, якого врятувала з притулку. Дівчина взяла цуценя з притулку, щоб той склав їй компанію під час карантину ще наприкінці 2020-го.

