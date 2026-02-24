У "Нафтогазі" повідомили про важливі зміни для українців: подробиці

Газ / © pexels.com

Компанія «Нафтогаз України» впроваджує цифрові зміни, що дозволяють актуалізувати дані або змінити власника особового рахунку за кілька хвилин. Завдяки інтеграції з «Дією», усі паперові черги залишаються в минулому.

Про це повідомили на Facebook-сторінці компанії.

Заява про зміну власника особового рахунку в застосунку «Куб»

«Актуалізуйте дані або подавайте заяву про зміну власника особового рахунку просто в застосунку Куб — із Шерингом документів і Дія.Підписом», — йдеться в заяві «Нафтогаз України».

Сервіс дає змогу вирішувати питання, пов’язані з газом, онлайн — без черг і паперової тяганини. Користувачі можуть передавати показання лічильника, оплачувати рахунки за споживання та доставлення газу, керувати кількома особовими рахунками в одному профілі, відстежувати витрати через дашборд і планувати бюджет. Для цього потрібні лише смартфон і кілька хвилин.

Як актуалізувати дані у «Нафтогаз України» онлайн?

Для цього слід зайти в розділ «Послуги» і далі в розділ «Актуалізація даних»;

відкрити «Куб» і поділитися копією ID-картки через «Дію»;

перевірити інформацію та заповнити потрібні поля;

додати інформацію про право власності;

підписати заяву «Дія.Підписом»;

за потреби — додати інші документи;

підтвердити дані та надіслати заяву.

«Ми зробили так, щоб газові питання вирішувались так само просто, як і все інше в телефоні, — швидко та зрозуміло», — вказали в «Нафтогаз України».

У компанії також радять встановити застосунок, щоб розв’язувати побутові питання у кілька кліків, а бізнесу — підключати цифрові сервіси для підвищення зручності своїх послуг.

До слова, ПФУ нагадав що певні категорії пенсіонерів мають пільги на оплату газу залежно від статусу, професії та доходу. Колишні працівники освіти, медицини та культури, які живуть у селі, можуть отримати 100% знижку, якщо дохід сім’ї не перевищує нормативи. Також на повне звільнення від оплати претендують мешканці сіл певних професій та власники житла, знищеного через війну. Для оформлення слід подати документи до Пенсійного фонду.