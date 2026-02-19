Ізраїль терміново підняв "на вуха" свої служби безпеки: що сталося

Ізраїль / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп може найближчим часом розпочати широкомасштабну військову операцію проти Ірану після того, як Тегеран не виконав американські вимоги на переговорах.

Про це повідомляють джерела серед офіційних осіб, передає Ynet Global.

За їхніми словами, в адміністрації Трампа переконані, що Іран намагається затягнути процес і ввести США в оману. Як повідомив дипломатичний співрозмовник телеканалу Al Jazeera, “терпіння американців щодо затягування переговорів може вичерпатися швидше, ніж очікує Тегеран”.

В Ізраїлі тим часом готуються до можливого загострення. Під час обмежених консультацій за участю прем’єра Біньяміна Нетаньягу розглядалася ймовірність того, що Іран може завдати ракетних ударів по Ізраїлю навіть без прямої участі Армії оборони Ізраїлю в потенційній операції США. У результаті служби екстреної допомоги та органи цивільної оборони отримали вказівку готуватися до війни. Силові структури оголосили найвищий рівень готовності.

США вже перекинули в регіон значні сили, які Трамп назвав “потужною армадою”, здатною вести тривалу кампанію проти Ірану, а не лише короткий обмін ударами. Водночас ізраїльські чиновники зазначають, що точні терміни можливого удару залишаються невідомими й залежать від рішення президента США.

За оцінками в Ізраїлі, ситуація швидко наближається до критичної точки. Якщо раніше йшлося про можливі дії протягом кількох тижнів, то тепер з’являються ознаки того, що операція може розпочатися вже за кілька днів. Водночас низка факторів може відтермінувати атаку, зокрема міжнародні події та релігійні обставини.

Попри відсутність конкретної дати, дедалі більше ознак вказують на підготовку США до тривалої конфронтації з Іраном. Американські чиновники визнають, що масштабна операція не буде швидкою, а може перерости у кількатижневу кампанію.

Серед можливих цілей називають зміну політичного режиму в Ірані, однак у Вашингтоні розуміють, що для цього знадобиться серія ударів. Потенційними об’єктами можуть стати верховний лідер Алі Хаменеї, а також структури Корпусу вартових ісламської революції.

Ізраїль, за даними CNN, також підвищив бойову готовність на тлі “зростаючих ознак” можливого спільного удару США та Ізраїлю. Очікується, що операція, у разі схвалення Трампом, буде значно масштабнішою, ніж попередні обмежені конфлікти, і включатиме координовані дії обох країн.

Тим часом США посилили військову присутність на Близькому Сході. У регіон перекидають винищувачі, літаки-заправники, розвідувальні та командні літаки. Аналітики вважають, що такий масштаб розгортання свідчить про серйозні наміри, а не лише про дипломатичний тиск.

Водночас не виключено, що ця демонстрація сили може змусити Іран піти на поступки в останній момент. Однак публічно Тегеран демонструє жорстку позицію. Верховний лідер Хаменеї навіть пригрозив атакувати американські авіаносці.

У разі ескалації конфлікту Ізраїль, ймовірно, зосередиться на знищенні або серйозному пошкодженні іранської ракетної програми. Водночас країна може зіткнутися з атаками союзників Ірану — угруповання “Хезболла” в Лівані та хуситів у Ємені.

За оцінками, хусити можуть негайно розпочати ракетні та дронові удари по Ізраїлю. Існує також сценарій, за якого “Хезболла” долучиться до бойових дій, що значно розширить конфлікт у регіоні.

Нагадаємо, раніше Пентагон доручив другій авіаносній ударній групі готуватися до розгортання на Близькому Сході на тлі підготовки США до можливого удару по Ірану.