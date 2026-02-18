92-річна Джоан Коллінз показалась в обіймах значно молодшого чоловіка і ніжно привітала його з річницею шлюбу

Джоан Коллінз із чоловіком / © Associated Press

Відома голлівудська акторка, зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз повідомила про важливе свято в її родині.

Знаменитість разом із чоловіком святкує річницю шлюбу. Пара вже 24 роки перебуває в офіційному статусі подружжя. Тож, у своєму Instagram 92-річна Джоан Коллінз привітала коханого з важливою датою в їхньому сімейному житті.

Акторка опублікувала світлину, на якій постає в обіймах молодшого на 32 роки Персі Гібсона. Парочка позувала перед об'єктивом фотокамери на червоному хіднику. Персі Гібсон був одягнений в офіційний костюм, а акторка обрала блакитну сукню, жакет та масивний капелюх. Закохані мило усміхались та обіймали одне одного.

Джоан Коллінз із чоловіком / © instagram.com/joancollinsdbe

Джоан Коллінз ніжно звернулась до коханого. Артистка привітала його з 24-ю річницею їхнього шлюбу та подякувала обранцеві за роки, прожиті разом.

"24 роки - дякую, любий Персі, за те, що зробив моє життя таким чудовим", - звернулась до коханого акторка.

Зазначимо, Персі Гібсон став п'ятим чоловіком Джоан Коллінз. Пара познайомилась 2000 року, коли разом працювала над п'єсою. 17 лютого 2002-го закохані зіграли весілля.

