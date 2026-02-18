- Дата публікації
-
Категорія
Гламур
- Кількість переглядів
- 540
- Час на прочитання
- 1 хв
92-річна Джоан Коллінз показалась в обіймах значно молодшого чоловіка і ніжно привітала його з річницею шлюбу
Пара вже 24 роки живе в статусі чоловіка та дружини.
Відома голлівудська акторка, зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз повідомила про важливе свято в її родині.
Знаменитість разом із чоловіком святкує річницю шлюбу. Пара вже 24 роки перебуває в офіційному статусі подружжя. Тож, у своєму Instagram 92-річна Джоан Коллінз привітала коханого з важливою датою в їхньому сімейному житті.
Акторка опублікувала світлину, на якій постає в обіймах молодшого на 32 роки Персі Гібсона. Парочка позувала перед об'єктивом фотокамери на червоному хіднику. Персі Гібсон був одягнений в офіційний костюм, а акторка обрала блакитну сукню, жакет та масивний капелюх. Закохані мило усміхались та обіймали одне одного.
Джоан Коллінз ніжно звернулась до коханого. Артистка привітала його з 24-ю річницею їхнього шлюбу та подякувала обранцеві за роки, прожиті разом.
"24 роки - дякую, любий Персі, за те, що зробив моє життя таким чудовим", - звернулась до коханого акторка.
Зазначимо, Персі Гібсон став п'ятим чоловіком Джоан Коллінз. Пара познайомилась 2000 року, коли разом працювала над п'єсою. 17 лютого 2002-го закохані зіграли весілля.
