Рінат Ахметов за 4 роки спрямував на підтримку оборонців Маріуполя 2,2 млрд грн

Реклама

"Три роки тому я прийняв рішення щодо запуску проєкта «Серце Азовсталі» — як знак нашої вдячності захисникам Маріуполя за їх подвиг. І я пишаюся, що за цей час проєкт став справжньою системною підтримкою для воїнів та їх родин. Проте вдячність та відповідальність не вимірюються роками. Частина наших захисників все ще перебувають у полоні, багато хто проходить важкий шлях відновлення, а їх родини потребують підтримки. І доки їм потрібна наша допомога — «Серце Азовсталі» буде поряд", – заявив Рінат Ахметов.

За три роки роботи "Серце Азовсталі" налагодило активну співпрацю з громадським сектором та органами державної влади. Організація співпрацює з Офісом Омбудсмана, Координаційним штабом, Міністерством у справах ветеранів, Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту, Центром зайнятості тощо. Для якісної допомоги захисникам та захисницям "Серце Азовсталі" залучає провідні медичні заклади, центри реабілітації та протезування, фахових психологів. А також співпрацює з американськими організаціями для адаптації в Україні міжнародного досвіду та найефективніших методик з підтримки ветеранів.

Зокрема, організація першою в Україні адаптувала та впроваджує методику посттравматичного зростання за принципом "рівний-рівному". Вже підготовлено 10 тренерів ПТЗ з числа оборонців Маріуполя.

Реклама

Головні плани на 2026:

Допомогти всім оборонцям Маріуполя, які повертаються з полону

Надати ще 100 квартир оборонцям Маріуполя з І або ІІ групою інвалідності за програмою "Вдома". Таким чином за 4 роки квартири отримають 400 захисників та захисниць.

Вивести методику посттравматичного зростання на національний рівень.

Реклама

Провести пілотне навчання за програмою з розвитку спроможності громад для ефективної роботи з ветеранами у Бучі та Камʼянському.

У 2026 році «Серце Азовсталі» продовжить роботу у співпраці з Фондом Ріната Ахметова, об’єднуючи ресурси та експертизу для подальшої системної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин.