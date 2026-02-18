- Дата публікації
В Києві пролунав вибух біля станції метро "Славутич": що це було (відео)
Вибух у столиці злякав мешканців району. Після цього на відео зняли полум’я у дворі одного з будинків.
У Києві 18 лютого пролунав вибух біля станції метро «Славутич». Там загорівся газовий обігрівач та вибухнув газовий балон
Про це в коментарі ТСН.ua повідомили в поліції Києва.
У столичних телеграм-каналах поширюється відео з одного з київських дворів, на якому зафіксоване полум’я біля відчинених дверей будинку. Повідомляється, що палає начебто генератор.
Однак у поліції поінформували, що це загорівся газовий обігрівач та вибухнув газовий балон. Внаслідок інциденту майстер 1977 року народження, який проводив ремонтні роботи, отримав опіки рук.
Нагадаємо, 17 лютого на вулиці Євгена Коновальця в Києві сталася пожежа в салоні краси через спалах генератора, встановленого всередині приміщення. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 10 кв. м за пів години. Ніхто не постраждав, проте пошкоджено обладнання закладу.
До слова, в Одеській області троє молодих людей загинули від отруєння чадним газом через використання генератора всередині будинку. Трагедія сталася у селі Скосарівка, де тіла двох жінок та чоловіка виявили вранці без ознак життя. Рятувальники закликали суворо дотримуватися правил безпеки при експлуатації таких приладів.