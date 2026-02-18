В Киеве прогремел взрыв возле станции метро "Славутич": что это было (видео)

Кадры с места взрыва на Левом берегу Киева / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В Киевеи18 февраля прогремел взрыв возле станции метро «Славутич». Там загорелся газовый обогреватель и взорвался газовый баллон

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

В столичных телеграм-каналах распространяется видео из одного из киевских дворов, на котором зафиксировано пламя возле открытой двери дома. Сообщается, что пылает якобы генератор.

Однако в полиции сообщили, что это загорелся газовый обогреватель и взорвался газовый баллон. В результате инцидента мастер 1977 года рождения, который проводил ремонтные работы, получил ожоги рук.

Напомним, 17 февраля на улице Евгения Коновальца в Киеве произошел пожар в салоне красоты из-за возгорания генератора, установленного внутри помещения. Спасатели ликвидировали огонь на площади 10 кв. м за полчаса. Никто не пострадал, однако повреждено оборудование заведения.

К слову, в Одесской области трое молодых людей погибли от отравления угарным газом из-за использования генератора внутри дома. Трагедия произошла в селе Скосаровка, где тела двух женщин и мужчины обнаружили утром без признаков жизни. Спасатели призвали строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации таких приборов.