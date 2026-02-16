ТСН у соціальних мережах

Катерина Бужинська оригінально привітала чоловіка з 12-ю річницею шлюбу

Артистка підготувала для коханого музичний сюрприз.

Валерія Сулима
Катерина Бужинська з чоловіком

Катерина Бужинська з чоловіком / © Пресслужба Катерини Бужинської

Українська співачка Катерина Бужинська оригінально привітала чоловіка Дімітара Стойчева з 12-ю річницею шлюбу.

Так, подружжя святкує особливу дату в їхньому сімейному житті 14 лютого – саме тоді вони заручились. Тож, з нагоди свята артистка підготувала для обранця музичний сюрприз. Виконавиця присвятила чоловіку нову пісню "Про любов я просила Бога".

"14 лютого для нашої родини — особлива дата, адже саме цього дня у нас із чоловіком були заручини. Цього року ми святкуємо вже 12-ту річницю шлюбу. Цією піснею я хотіла привітати його, нас обох і всіх, хто кохає, побажати любові, взаєморозуміння та ще багатьох щасливих років разом. Для мене це дуже щира й особиста робота", — коментує співачка.

Катерина Бужинська з чоловіком / © Пресслужба Катерини Бужинської

Катерина Бужинська з чоловіком / © Пресслужба Катерини Бужинської

За словами виконавиці, пісня "Про любов я просила Бога" стала не просто новою музичною прем'єрою, а відображенням її внутрішнього стану та вдячності за сім'ю. Композиція звучить як ніжне звернення та водночас як молитва про збереження почуттів і гармонії у стосунках. Додаткового символізму пісні надає те, що вона була записана в період, коли артистка чекала на дитину.

"Ця пісня для мене має особливу емоційну глибину. У ній — моя любов, моя вдячність і віра в те, що справжні почуття потрібно берегти. "Про любов я просила Бога" — це моя особиста історія, якою я хочу поділитися зі слухачами саме у День закоханих", — зазначила співачка.

Артистка не зупиняє творчу роботу та продовжує працювати над новими піснями. Наразі Катерина готує колекцію пісень, у центрі яких жіночі переживання та характер. Це історії про непрості рішення, силу вистояти й уміння не втратити себе, а поруч із ними — легкі, світлі композиції з нотами гумору та оптимізму.

Нагадаємо, нещодавно співачка Саша Норова випустила останню пісню свого покійного чоловіка, виконавця ADAM. Артистка також довела до сліз їхнім романтичним кліпом.

