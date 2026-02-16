Олена Кравець вперше за тривалий час показалася з чоловіком-військовим і розплакалася від сюрпризу

Олена Кравець і її чоловік / © ТСН

Українська акторка та телеведуча Олена Кравець поділилася щемким моментом — її чоловік Сергій підготував для неї несподіваний романтичний сюрприз.

Попри чутки про можливе розлучення, артистка нещодавно зізналася, що у їхніх стосунках «усе непросто«, але вони залишаються разом. І згодом вона опублікувала в Instagram кадри, які розвіяли всі домисли.

Під час вистави у Дніпрі 14 лютого, коли постановка добігала кінця, на сцену раптово вийшов її чоловік — Сергій Кравець. Він подарував дружині букет квітів. Олена не стримала емоцій. Разом з чоловіком вони поговорили й обмінялася обіймами та поцілунками. А у дописі зірка вперше зізналася, що її коханий служить і ця зустріч була повною несподіванкою.

Олена Кравець з чоловіком / © instagram.com/lennykravets

«Я беру квіти й ще нічого не підозрюю… І раптом бачу його! Мій чоловік! Я нічого не розумію. Він служить в іншому місті! Сказав, що приїхав буквально на виставу — і назад. Просто побачитися зі мною 14 лютого. Я розревілася… Не пам’ятаю, що говорила — зовсім розгубилася», — зворушливо написала акторка.

Олена Кравець з чоловіком / © instagram.com/lennykravets

Подружжя одружилося ще 2002 року. Уже за рік у них народилася донька Марія, а 2016-го сім’я поповнилася двійнятами — Іваном та Катериною.

Останнім часом Кравець рідко з’являлася з чоловіком на публіці та не публікувала спільних фото, що й стало підґрунтям для чуток. Проте цей щирий жест Сергія став красномовним підтвердженням: попри складнощі, їх поєднують глибокі почуття.