Названо рибу, від якої треба відмовитися людям похилого віку, і ось чому

Яку рибу не варто їсти людям похилого віку / © www.freepik.com/free-photo

Риба вважається одним із найкорисніших продуктів для здоров’я. Вона містить білок, омега-3 жирні кислоти, вітаміни та мікроелементи, які підтримують роботу серця, мозку та судин. Саме тому лікарі часто рекомендують регулярно включати рибу до раціону. Однак не всі види риби однаково корисні, особливо для людей похилого віку. Деякі з них можуть накопичувати шкідливі речовини, які за частого вживання здатні негативно впливати на організм. Саме тому фахівці радять обережно ставитися до вибору цього продукту.

Яку рибу варто обмежити в раціоні усім, кому за 60

Фахівці з харчування часто рекомендують людям похилого віку обмежити споживання великої хижої риби, зокрема тунця. Причина полягає в тому, що така риба може накопичувати значну кількість ртуті — важкого металу, який потрапляє у воду з промислових джерел і поступово накопичується в організмах морських мешканців. Чим довше живе риба, тим більше таких речовин може міститися у її тканинах.

Ртуть у великих кількостях може негативно впливати на нервову систему та інші органи. Особливо чутливими до цього можуть бути люди похилого віку. Можливі ризики включають порушення роботи нервової системи, погіршення пам’яті та концентрації, підвищене навантаження на серце та судини, загальне погіршення самопочуття. Саме тому лікарі радять не зловживати великими видами морської риби.

Яку рибу краще вибирати

Замість великої хижої риби фахівці рекомендують звернути увагу на види, які зазвичай містять значно менше шкідливих речовин. До них належать:

сардини;

скумбрія;

оселедець;

тріска;

хек.

Ці види риби також багаті на корисні жирні кислоти та білок, але при цьому мають нижчий ризик накопичення важких металів.

Чому риба однаково повинна бути у раціоні людей похилого віку

Попри певні застереження, повністю відмовлятися від риби не варто. Вона залишається важливим джерелом поживних речовин, які особливо потрібні організму у старшому віці.

Регулярне, але помірне споживання риби може:

підтримувати здоров’я серця;

сприяти нормальній роботі мозку;

допомагати зберігати енергію та силу.

Головне, вибирати правильні види та дотримуватися помірності.