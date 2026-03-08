Україна переходить на літній час: як це пережити

Щорічно в останню неділю березня Україна, як і багато інших країн, переходить на літній час / © Pixabay

У ніч проти неділі, 29 березня, Україна перейде на літній час. Годинникову стрілку переведуть на одну годину вперед — від 03:00 до 04:00 за київським часом. Для того, щоб така зміна режиму дня не стала стресом для організму, важливо до цього підготуватися.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України дали кілька корисних порад.

Як адаптуватися до переходу на літній час:

За 6 годин до сну не вживайте напої, що містять кофеїн (кава, чай).

Відмовтеся від вживання алкоголю та тютюну, особливо перед сном.

Не вживайте важку, гостру та солодку їжу за кілька годин перед сном. Замість важкої вечері зробіть легкий перекус.

Утримайтеся від фізичної активності перед сном.

Регулярно провітрюйте кімнату, дотримуйтесь комфортного для себе температурного режиму.

Забезпечте тишу та зменшіть освітленість спальні, за 30 хвилин до сну не заходьте у соціальні мережі, вимкніть телевізор та комп’ютер. І взагалі уникайте ввечері емоційного навантаження, на яке багаті гостросюжетні фільми і тривожні новини.

Головне правило повноцінного сну — його регулярність та більш-менш однакова тривалість. Дорослим 18-60 років рекомендовано спати не менше 7 годин на добу, дітям 6-12 років — 9-12 годин, 13-18 років — 8-10 годин.

У перший тиждень адаптації організм може відчувати втому, зниження концентрації та зміни сну через новий біоритм. Лікарі радять уникати надмірних фізичних та розумових навантажень у цей період. За потреби варто розпочати день із контрастного душу, а людям із хронічними захворюваннями та підвищеним артеріальним тиском слід уважніше стежити за самопочуттям протягом двох-трьох тижнів після переходу.

Також важливо звернути увагу на раціон: щодня варто споживати близько 400 грамів овочів та фруктів, щоб підтримати рівень вітамінів та загальний тонус організму.