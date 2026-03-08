ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
738
1 хв

Російські дрони атакували промислове підприємство на Полтавщині: які наслідки

Через обстріл Полтавської області, на щастя, жертв чи потерпілих немає.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Уночі та вранці 8 березня російські безпілотники атакували промисловий об’єкт у Миргородському районі Полтавської області. Є руйнування.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Наслідки удару по Полтавщині 8 березня

Унаслідок атаки було пошкоджено виробниче обладнання підприємства. На місці працюють усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки удару та оцінюють масштаби пошкоджень.

«На щастя, обійшлося без постраждалих», — зазначив посадовець.

Раніше ми писали, що вранці 3 березня у Полтавському районі зафіксували падіння уламків російських безпілотників після атаки РФ. Унаслідок інциденту четверо людей дістали травми середньої тяжкості, їм надали необхідну медичну допомогу. Також були пошкоджені прилеглі будівлі, на місці працювали екстрені служби.

