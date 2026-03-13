ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
22
1 мин

Невеста Криштиану Роналду снова привлекла внимание из-за своего огромного бриллианта на пальце

Звезда умеет привлекать внимание, хотя и выбрала довольно сдержанный образ.

Юлия Каранковская
Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Getty Images

На показе коллекции Valentino осень-зима 2026, прошедшем в роскошном римском Палаццо Барберини, появилась инфлуэнсерка и невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

Для этого события она выбрала черное бархатное платье с асимметричным кроем, открытыми плечами и эффектной шифоновой деталью вокруг шеи. На лифе и юбке маленькое черное платье украшали два больших бархатных цветка.

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Также Родригес дополнила образ прямоугольной сумкой с золотыми ручками, заплела волосы в косу, обула креативные туфли с открытыми пальцами и надела бриллианты, среди которых самым потрясающим был тот, который вставлен в ее обручальное кольцо.

Напомним, что Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016-м году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. В прошлом году футболист сделал предложение любимой и подарил потрясающее кольцо с бриллиантом. Точная стоимость этого украшения, конечно же, неизвестна, но по предположениям экспертов в ювелирном деле, овальный бриллиант в центре весит 22 карата, а стоимость всего украшения может составлять 1,2 млн долларов.

Кольцо Джорджины Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Кольцо Джорджины Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

22
