Невеста Криштиану Роналду снова привлекла внимание из-за своего огромного бриллианта на пальце

Джорджина Родригес

На показе коллекции Valentino осень-зима 2026, прошедшем в роскошном римском Палаццо Барберини, появилась инфлуэнсерка и невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

Для этого события она выбрала черное бархатное платье с асимметричным кроем, открытыми плечами и эффектной шифоновой деталью вокруг шеи. На лифе и юбке маленькое черное платье украшали два больших бархатных цветка.

Джорджина Родригес

Также Родригес дополнила образ прямоугольной сумкой с золотыми ручками, заплела волосы в косу, обула креативные туфли с открытыми пальцами и надела бриллианты, среди которых самым потрясающим был тот, который вставлен в ее обручальное кольцо.

Напомним, что Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016-м году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. В прошлом году футболист сделал предложение любимой и подарил потрясающее кольцо с бриллиантом. Точная стоимость этого украшения, конечно же, неизвестна, но по предположениям экспертов в ювелирном деле, овальный бриллиант в центре весит 22 карата, а стоимость всего украшения может составлять 1,2 млн долларов.