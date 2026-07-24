Путіну готують бунт? Удар у найболючіше місце РФ! Росіяни збирають склади по шматочках!

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На відео потрапив пуск української ракети «Фламінго» по заводу «Авітек» у російському Кірові. Кадри опублікував головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман. Авіаційний завод розташовано за тисячу двісті кілометрів від українського кордону. Це літо багатьом росіянам запам’ятається надовго. До картинки щоденних пожеж у російських містах та черг на заправках додались відео із заплаканими підприємцями, які розорились після знищення складів гігантських маркетплейсів «Вайлдберріз» та «Озон» — у Москві, Петербурзі, Краснодарі, Таганрозі, на Ставрополлі та в Ленінградській області. Збитки оцінюються у понад трильйон рублів. Чому ці атаки — не просто помста за Нову пошту, а удари у важливу больову точку російської економіки, кореспондентка ТСН Марія Васильєва про це далі.