Зірка "Американської історії жахів" Емма Робертс вперше вийшла заміж та відгуляла розкішне весілля

Емма Робертс / © Associated Press

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Популярна американська співачка та акторка Емма Робертс, яка грала в серіалі «Американська історія жахів», вперше вийшла заміж.

Чоловіком знаменитості став актор Коді Джон, з яким вона перебуває в стосунках протягом чотирьох років. Парочка вже й встигла відгуляти весілля, про що повідомляє видання Page Six та ділиться відповідними фото з церемонії.

Святкування відбулося в місті Сан-Валлі, штат Айдахо, США. Закохані розділили особливий день в колі найближчих та найрідніших. До речі, зіркова тітка Емми — акторка Джулія Робертс — теж була присутня.

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Емма Робертс та Коді Джон / © instagram.com/emmaroberts

Закохані сказали одне одному омріяне «так» у суботу, 25 липня. Емма Робертс одягнула білу шифонову сукню з високим розрізом. Замість вельону артистка доповнила образ світлою пов’язкою. А от Коді Джон обрав чорний смокінг.

До вівтаря Емму Робертс вів її 5-річний син від попередніх стосунків. Загалом, весільна церемонія тривала близько 45 хвилин, а гостей від спеки рятували білі парасольки.

Зазначимо, Емма Робертс та Коді Джон закрутили роман влітку 2022 року. Через два роки закохані оголосили про заручини. З весіллям вони не квапились, але ось нарешті офіційно стали чоловіком та дружиною.

Нагадаємо, нещодавно американські ЗМІ повідомили, що співачка Крістіна Агілера таємно вийшла заміж. Артистка уклала шлюб зі своїм бойфрендом, з яким 16 років в стосунках.

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