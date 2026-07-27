ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Американської історії жахів" Емма Робертс вперше вийшла заміж та відгуляла розкішне весілля

На святкуванні побувала й зірка Голлівуду Джулія Робертс.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Емма Робертс

Емма Робертс / © Associated Press

Популярна американська співачка та акторка Емма Робертс, яка грала в серіалі «Американська історія жахів», вперше вийшла заміж.

Чоловіком знаменитості став актор Коді Джон, з яким вона перебуває в стосунках протягом чотирьох років. Парочка вже й встигла відгуляти весілля, про що повідомляє видання Page Six та ділиться відповідними фото з церемонії.

Святкування відбулося в місті Сан-Валлі, штат Айдахо, США. Закохані розділили особливий день в колі найближчих та найрідніших. До речі, зіркова тітка Емми — акторка Джулія Робертс — теж була присутня.

Емма Робертс та Коді Джон / © instagram.com/emmaroberts

Емма Робертс та Коді Джон / © instagram.com/emmaroberts

Закохані сказали одне одному омріяне «так» у суботу, 25 липня. Емма Робертс одягнула білу шифонову сукню з високим розрізом. Замість вельону артистка доповнила образ світлою пов’язкою. А от Коді Джон обрав чорний смокінг.

До вівтаря Емму Робертс вів її 5-річний син від попередніх стосунків. Загалом, весільна церемонія тривала близько 45 хвилин, а гостей від спеки рятували білі парасольки.

Зазначимо, Емма Робертс та Коді Джон закрутили роман влітку 2022 року. Через два роки закохані оголосили про заручини. З весіллям вони не квапились, але ось нарешті офіційно стали чоловіком та дружиною.

Нагадаємо, нещодавно американські ЗМІ повідомили, що співачка Крістіна Агілера таємно вийшла заміж. Артистка уклала шлюб зі своїм бойфрендом, з яким 16 років в стосунках.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
261
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie