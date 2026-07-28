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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

Деталі візиту Зеленського до США й вибухи у Криму та Москві: головні новини ночі 28 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп / © скрін з відео

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 липня 2026 року:

  • Білий дім визначив час зустрічі Зеленського і Трампа: коли почнуться переговори Читати далі –>

  • Москва під атакою дронів: закрито два аеропорти, Собянін заявив про 22 збиті БпЛА Читати далі –>

  • Усіх сенаторів США запросили на зустріч із Зеленським: у Конгресі готують нові санкції проти РФ Читати далі –>

  • Пентагон визнав: США знадобляться роки, щоб наздогнати Україну у виробництві дронів Читати далі –>

  • У Криму пролунали вибухи, спалахнула підстанція: Керч і частина Феодосії залишилися без світла Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
224
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