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Деталі візиту Зеленського до США й вибухи у Криму та Москві: головні новини ночі 28 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 липня 2026 року:
Білий дім визначив час зустрічі Зеленського і Трампа: коли почнуться переговори Читати далі –>
Москва під атакою дронів: закрито два аеропорти, Собянін заявив про 22 збиті БпЛА Читати далі –>
Усіх сенаторів США запросили на зустріч із Зеленським: у Конгресі готують нові санкції проти РФ Читати далі –>
Пентагон визнав: США знадобляться роки, щоб наздогнати Україну у виробництві дронів Читати далі –>
У Криму пролунали вибухи, спалахнула підстанція: Керч і частина Феодосії залишилися без світла Читати далі –>
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