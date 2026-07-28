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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2180
Время на прочтение
1 мин

Детали визита Зеленского в США и взрывы в Крыму и Москве: главные новости ночи 28 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп / © скрин с видео

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 июля 2026 года:

  • Белый дом определил время встречи Зеленского и Трампа: когда начнутся переговоры Читать далее –>

  • Москва под атакой дронов: закрыто два аэропорта, Собянин заявил о 22 сбитых БпЛА Читать далее –>

  • Все сенаторы США приглашены на встречу с Зеленским: в Конгрессе готовят новые санкции против РФ Читать далее –>

  • Пентагон признал: США понадобятся годы, чтобы догнать Украину в производстве дронов Читать далее –>

  • В Крыму раздались взрывы, вспыхнула подстанция: Керчь и Феодосийская часть остались без света Читать дальше –>

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Дата публикации
Количество просмотров
2180
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