- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2180
- Время на прочтение
- 1 мин
Детали визита Зеленского в США и взрывы в Крыму и Москве: главные новости ночи 28 июля 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 июля 2026 года:
Белый дом определил время встречи Зеленского и Трампа: когда начнутся переговоры Читать далее –>
Москва под атакой дронов: закрыто два аэропорта, Собянин заявил о 22 сбитых БпЛА Читать далее –>
Все сенаторы США приглашены на встречу с Зеленским: в Конгрессе готовят новые санкции против РФ Читать далее –>
Пентагон признал: США понадобятся годы, чтобы догнать Украину в производстве дронов Читать далее –>
В Крыму раздались взрывы, вспыхнула подстанция: Керчь и Феодосийская часть остались без света Читать дальше –>
Комментарии
Сортировать: