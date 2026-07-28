Білий дім визначив час зустрічі Зеленського і Трампа: коли почнуться переговори

© Володимир Зеленський

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Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа запланована на 09:30 за місцевим часом у Вашингтоні — це 16:30 за київським часом.

Про це повідомляє офіційний графік американського президента.

Згідно з розкладом Білого дому, переговори відбудуться в Овальному кабінеті та будуть закритими для представників преси.

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Раніше у Білому домі підтвердили, що Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні у вівторок, 28 липня. За даними Reuters, українські та американські посадовці останнім часом обговорювали нові дипломатичні пропозиції щодо припинення російської війни проти України.

Інформації про теми переговорів та можливу пресконференцію після зустрічі наразі немає.

Нагадаємо, що раніше Пентагон визнав: США знадобляться роки, щоб наздогнати Україну у виробництві дронів

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