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Магнітна буря 28 липня: чого очікувати від активності Сонця
Геомагнітна активність вже кілька днів поспіль залишається спокійною.
Сьогодні, 28 липня, магнітна буря залишається слабкою. Вона відповідатиме К-індексу 3 (зелений рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру перебуває на фоновому рівні. Геомагнітна активність протягом вихідних була спокійною і такою залишається і сьогодні. У найближчі дні значного збільшення швидкості сонячного вітру не прогнозують.
Втім, наголошують фахівці, прогноз сонячної активності може змінюватися, бо будь-якої миті на Сонці можуть статися спалахи.
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