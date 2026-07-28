Магнітна буря 28 липня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 28 липня, магнітна буря залишається слабкою. Вона відповідатиме К-індексу 3 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру перебуває на фоновому рівні. Геомагнітна активність протягом вихідних була спокійною і такою залишається і сьогодні. У найближчі дні значного збільшення швидкості сонячного вітру не прогнозують.

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Магнітна буря 28 липня. Фото: Мeteoagent.

Втім, наголошують фахівці, прогноз сонячної активності може змінюватися, бо будь-якої миті на Сонці можуть статися спалахи.

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