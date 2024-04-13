Як Україні подолати енергетичні проблеми: ексміністр пропонує три напрямки

За словами колишнього міністра енергетики Івана Плачкова, Україні потрібен "енергорамштайн", ще один посадовець й альтернативні джерела енергії.

Ексміністр палива та енергетики, голова Ради Спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков вважає, що в уряді Україні не вистачає посадовця, у повноваженнях якого було б керування логістикою, графіками відключення та лімітами електроенергії.

Про це він заявив в ефірі Еспресо.tv.

"Потрібна посада на рівні віцепрем'єр-міністра з повноваженнями, який може дати команду "зібрати селекторну нараду", дати команду "розробити графіки", дати ліміти на споживання по містах, регіонах. Це дуже велика організаційна робота, але для цього потрібна якась структура та повноваження", – зауважив Плачков.

Ексміністр додав, що наразі голови адміністрацій регіонів та окремих населених пунктів не підпорядковуються міністру енергетики, тому він не може напряму віддавати їм накази.

За його словами, навіть без змін в уряді, перш за все необхідно забезпечити безперебійне електропостачання соціальної інфраструктури й накопичувати цей ресурс. На думку Плачкова, це завдання потрібно вирішувати за трьома напрямками:

сонячні батареї;

вітряки;

дизель-генератори.

Ексміністр вважає, що на встановлення сонячних батарей можна було б давати кредити населенню та промисловим підприємствам, щоб вони могли самостійно забезпечувати свої потреби в електроенергії.

Щодо вітрової генерації електроенергії, Плачков зауважив, що цей напрям активно реалізується ДТЕК під час війни. Але для цього, як і для закупки мобільних дизель-генераторів, потрібні кошти, яких недостатньо.

Щоб збільшити ефективність роботи та швидке просування рішень, колишній міністр запропонував скоординувати зусилля союзників України в енергетичній сфері.

"Треба зробити енергетичний Rammstein та максимально використати те обладнання, яке сьогодні є на закритих електростанціях у Польщі, Румунії, Німеччині, у країнах Балтії", – підсумував Плачков.

Нагадаємо, після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" повністю втратило генерацію. За словами голови наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрія Гота, масштаби руйнувань жахливі.

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