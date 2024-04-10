Американські дрони не виправдали очікувань України та Пентагону у війні - WSJ

Американська компанія Skydio стурбована, що їхні безпілотники не виправдали очікувань у боротьбі проти російських військ в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, компанія сподівалася, що їхні дрони зарекомендують себе у бойових випробувань, що принесе продажі та увагу. Однак Skydio збивалися з курсу і втрачалися через російську радіоелектронну боротьбу, тому компанія повернулася до розробки, опираючись на попередні помилки.

Журналісти підкреслюють, що це також погана новина для Міністерства оборони США, який потребує надійного постачання тисяч малих безпілотних літальних апаратів.

Керівники компаній-виробників безпілотників, українці на передовій, українські урядовці та колишні американські військові чиновники розповідають, що американські дрони - дорогі, несправні і їх важко ремонтувати.

Видання, посилаючись на джерела в уряді України, зазначає, що американські безпілотники є "крихкими і нездатними подолати російські технології глушіння і відключення GPS". За словами співрозмовника, іноді вони не могли злетіти, виконати місію або повернутися. Також вони не могли літати на відстані, запроєктовані в системі, або нести значне корисне навантаження.

В WSJ пишуть, що українські військові отримали десятки тисяч безпілотників, а також запчастини до них з Китаю. Військові використовують китайські безпілотники компанії SZ DJI Technology, а також вітчизняні.

Однак в компанії компанія DJI заявили, що намагаються обмежити використання своїх безпілотників у війні.

"DJI висловлює абсолютний жаль і засуджує використання своїх продуктів для заподіяння шкоди в будь-якій точці світу", - цитує видання заяву DJI.

Нагадаємо, раніше в Bloomberg повідомляли, як іранські безпілотники змінюють характер війн у світі.

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