Таємнича далекобійна зброя України: чим луплять по території РФ — огляд

Від початку 2024 року Україна регулярно завдає ударів по стратегічних об’єктах на території РФ. На рахунку таємничої далекобійної зброї щонайменше 15 російських НПЗ, російські винищувачі в Енгельсі та низка військових заводів в РФ. Вона летить більш ніж на 1000 кілометрів і вражає вкрай точно. Українська влада відкрито не показує цей дрон, не розкриває його характеристик і навіть не говорить, хто його виробляє.

Що про цей дрон кажуть експерти, чим він схожий на іранський “Шахед” та які ще сюрпризи Сили оборони готують рашистам розповів Артем Зябкін в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

“Лютий” рік для РФ

Новий 2024 рік для Росії почався з “Лютого”. Саме так називається новий український дрон, яким ГУР і СБУ так філігранно знищують російську нафтопереробну промисловість. За лютий-березень Україна вивела з ладу понад 10% усієї російської нафтопереробки.

Через таку ефективність українських дронів у США навіть занепокоїлися тим, що українські атаки можуть спровокувати зростання світових цін на паливо.

Судячи з мапи, на якій зображені цілі “Лютого”, деякі об’єкти на території РФ розташовані більш ніж за 1000 кілометрів від фронту. Це робить “Лютий” справжнім проривом для українського війська. Ще ніколи рука українських спецслужб не була аж такою довгою.

Що відомо про таємничий безпілотник

Про “Лютий” дуже мало інформації навіть в інтернеті. Важко навіть сказати, який точно вигляд він має, бо фото та відео, на які частенько потрапляє дрон, неякісні, а українська влада тримає все в секреті.

Дізнатися більше про цей таємничий безпілотник вдалося журналістам BBC. Їх джерело запевняє, що Україна уже накопичила сотні таких БПЛА і вони готові бити по Росії.

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“За нашими даними, станом на сьогодні вже виготовили сотні одиниць "Лютого" і законтрактували приблизно стільки ж. Найбільша зафіксована відстань його бойового застосування – 1352 кілометри”, - повідомляє ВВС.

Українська влада не показує фотографії БПЛА, не розкриває дані про його виробника і не озвучує характеристики апарата. За словами джерела ВВС в українському оборонно-промисловому комплексі, це пов'язано з питаннями безпеки та інформацією про намір Росії атакувати виробничі потужності.

“Лютий” - це новий козир України в цій війні, тож будь-яку інформацію про нього бережуть як зіницю ока. Джерело видання, близьке до виробника, заявило, що дрони будують та зберігають під землею. Єдине фото “Лютого” не в польоті або не поблизу цілі в РФ - його маленька іграшкова модель. Цей єдиний знімок виклала у себе у фейсбуці ще в листопаді 2023 року заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

Які особливості “Лютого”

“За нашими даними, всередині "Лютого" розміщений 2-циліндровий двигун, система керування і бойова частина вагою 50 кг. Зроблений безпілотник зі скловолокна і важить, ймовірно, 250-300 кг". - пояснює ВВС з посиланням на джерело в українській владі, яке має відношення до виробництва "Лютого".

Цей БПЛА є унікальним серед українських дронів. Його називають аналогом "Шахед-136", але він має низку важливих переваг. Зокрема, мова йде про високу завадостійкість до РЕБ, зручну конструкцію планера і здатність безпілотника під час польоту змінювати висоту відносно рельєфу поверхні.

За словами співрозмовника BBC, “Лютий” вражає своєю точністю - з легкістю влучає у об’єкт діаметром у 2 метри. Це він довів, руйнуючи невеликі за розміром ректифікаційні колони на російських НПЗ. Така точність БПЛА схожа на точність передових західних ракет.

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Джерела американського телеканалу CNN вказують, що така ефективність може досягатися завдяки використанню штучного інтелекту, точніше "машинного зору" - здатності апарату самостійно розпізнавати об'єкти.

Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що тут йдеться про нову генерацію системи DSMAC, яка вже тривалий час використовується в крилатих ракетах. DSMAC – це цифрова коригуюча система збігу зображень, яка порівнює отримані на останній фазі польоту зображення рельєфу місцевості з цифровими характеристиками цілі.

Утім, цей БПЛА все ж трохи дорогий. Один “Лютий” обходиться Україні в 200 тисяч доларів. Але його постійно вдосконалюють, тож, можливо, вже незабаром ми зможемо побачити його ще глибше на території РФ.

Які ще дрони виготовляє Україна

Взагалі Україна досягла визначних успіхів у виробництві різних БПЛА. OSINT-дослідник з ніком H I Sutton опублікував оновлений список усіх безпілотників, які Україна використовувала за цю війну. У списку їх 17, деякі використовувались лиш кілька разів.

Серед них варто відзначити дрон ГУР під назвою “Бобер”, який влітку 2023 року бомбив Москву.

Як пишуть фахівці, особливість “Бобра” - його чудернацька на перший погляд конструкція. Він летить ніби задом наперед. Але це не помилка і навіть не новинка - це аеродинамічна схема “качка”. Його передні крила значно менші за задні, а двигун розташований позаду. Це створює враження, що БПЛА летить "задом наперед".

Така форма дозволяє перехитрити системи ППО супротивника на довгій дистанції. Заявлена дальність дії "Бобра" становить 800 км.

Але поки що справжньою зіркою 2024 року серед українських дронів став безпілотник, який завітав на завод “Шахедів” у Татарстані. Гуртожиток збиральників “Шахедів” поблизу Єлабуги розбомбив дрон на базі надлегкого літака українського виробництва А-22 “Летюча лисиця”.

Цей черговий милий, але такий небезпечний “лісовий житель”, в теорії може пролетіти до трьох тисяч кілометрів. Тож подивимось, куди він прилетить наступного разу. Варто сказати, що ця тактика не тільки ефектна та ефективна, але й перевірена часом. Ще у 2020 році Азербайджан переробляв радянські “кукурузники” АН-2 і запускав їх по вірменських позиціях і військових об’єктах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПРО ЦЕ ВСІ МОВЧАТЬ! СТАЛО ВІДОМО, ЧИМ УКРАЇНА ЛУПИТЬ ПО ВІЙСЬКОВИХ ОБ'ЄКТАХ РФ!"

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустемом Умєровим ознайомилися із новітніми розробками дронів від українських виробників.

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