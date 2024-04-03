ППО не захистить: голова Татарстану зробив несподівану заяву після атаки дронів

Після атаки українських дронів, яка відбулася 2 квітня, на стратегічно важливі об’єкти держави-агресорки на території Татарстану, очільник цього російського регіону Рустам Мінніханов закликав керівників підприємств республіки не розраховувати на протиповітряну оборону РФ та самостійно захищатися.

Про це повідомляє “Медуза" з посиланням на заяву голови Татарстану на республіканському форумі з енергетики.

При цьому Мінніханов несподівано назвав атаки українських бізпілотників “божим знаком”.

“Всевишній дає нам знак: отямтеся, хлопці, ніхто вас не захистить, окрім себе... Не треба чекати, що спрацює протиракетна оборона, вона вирішує інші завдання”, - заявив очільник республіки.

Які саме “завдання” вирішує російська ППО, він пояснювати не став, але закликав кожне підприємство і кожне місто вирішувати питання захисту самотужки, не вдаючись у подробиці того, як саме цивільні люди повинні це робити.

Мінніханов лише закликав екстрені служби завжди бути готовими до надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, для атаки в Татарстані, ймовірно, використали українські дрони-камікадзе, які одними з останніх були прийняті на озброєння в нашій державі.

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