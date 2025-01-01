Україна постачатиме Молдові електроенергію – молдовський Energocom

Україна буде експортувати електроенергію до Молдови у ніч проти 2 січня, щоб покрити дефіцит

Молдовська державна компанія Energocom повідомила, повідомила, що закупила електроенергію, потрібну для покриття дефіциту 2 січня. У компанії зазначили, що вночі електроенергію поставлятимуть із України.

Про це пише молдовське видання NewsMaker.

"Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" – у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії і вони можуть її експортувати", – розповіли в компанії.

Український "Енергоатом" поки не коментує цю інформацію.

Нагадаємо, о 7.00 ранку 1 січня 2025 року Україна офіційно зупинила транспортування російського газу через власну газотранспортну систему.

У Молдові 16 грудня запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. 31 грудня міненергетики повідомило, що у січні 2025 року більшу частину електроенергії Молдова імпортує із сусідньої Румунії, а 30% забезпечать місцеві ТЕЦ.

Влада в невизнаному Придністров'ї також запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу там 1 січня відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. Запасів газу має вистачити на 20 днів.

Молдавська ГРЕС, яка до цього працювала на природному газу із 1 січня 2025 року переходить на генерацію електроенергії на вугіллі. 31 грудня повідомлялося, що Молдавська ГРЕС, розташована в Придністров'ї, припинить подачу електрики Молдові з 1 січня. Ця станція забезпечує 80% потреб країни в електроенергії.

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