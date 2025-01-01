Роботи йдуть за планом: Синєгубов про кругову оборону міст Балаклія та Ізюм

На Харківщині триває будівництво фортифікаційних споруд та кругової оборони двох міст.

Роботи щодо посилення оборони Ізюма та Балаклії йдуть за планом та під контролем військових. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, це планові заходи, адже нині потрібно враховувати лінію фронту та можливу зміну напрямку руху ворога.

На якому етапі перебувають роботи, очільник Харківської ОВА не коментує.

"Не можу коментувати на якому етапі. Скажемо так, що адміністрація виконує покладені на неї завдання, однак там звичайно, що частину робіт виконують самі військові. Я скажу, що там роботи йдуть за планом й повністю контролюються нашими військовими", – зазначив Синєгубов.

Зауважимо, раніше видання "Слобідський край" повідомляло про те, що на Харківщині посилюють оборону міст Ізюм та Балаклія. Зокрема, 26 грудня Синєгубов зазначав, що ці райони мають стратегічне значення, а їхнє укріплення є ключовим елементом забезпечення безпеки регіону. Зокрема це дозволить підвищити рівень захисту місцевого населення та стримати можливу загрозу.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що ворог активізував спроби форсувати річку Оскіл у Харківській області.

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