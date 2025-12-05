"Они не заканчиваются": россияне пошли в штурм на Запорожском направлении

Война в Украине / © ТСН

Сразу несколько вражеских армий непрерывно атакуют участок фронта на Александровско-Гуляйпольском направлении. Оккупанты изо всех сил стремятся здесь захватить два населенных пункта на границе Днепропетровщины и Запорожья: Гуляйполе и Покровское. Наши воины оказывают неистовое сопротивление, но врага — очень много. И российские КАБы взрываются в этом секторе сотнями ежесуточно.

423-й батальон беспилотных систем “Скифские грифоны" — одно из подразделений, которое сдерживает нашествие оккупантов. Бойцы признают: очень трудно, но уверяют — это вовсе не повод уступать.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

QR-код — это сбор на дроны, комплектацию и ремонт дистанционно пилотируемых комплексов. / © ТСН

Безостановочное давление

Линия боевого столкновения проходит теперь в направлении реки Гайчул, протекающей через Покровское (Днепропетровская область) и Гуляйполе (Запорожье).

Командир 423 ОББпС Виталий Герсак не скрывает, что полосу обороны одновременно атакуют силы сразу четырех рашиских общевойсковых армий.

«Враг — очень интенсивно и активно наступает по всем направлениям. Особенно направление — Гуляйполе. Потому что у врага цель — Гуляйполе и у врага цель выйти на Покровское Днепропетровской области. Он — с обеих сторон, максимально давит! И большим количеством средств БПЛА!», — говорит командир 423 ОББпС Виталий Герсак.

Командир батальона также отметил, что значительно усложняет работу густой туман, который стоял в течение двух недель.

«За последние две недели, им очень сильно помогла погода! Буквально две недели стоял очень густой туман. И днем, и ночью, и утром, и вечером. Ну, а как вы понимаете, это наши глаза, это наша видимость, это наша активная работа, наших средствах БПЛА», — говорит он.

Работа «Вампиров» по штурмам

Экипажи, такие как экипаж «Гарда», используют тяжелые дроны-бомберы «Вампиры», чтобы противодействовать постоянным штурмам.

Пилот ударных БПЛА «Барни» подтверждает, что главная цель — поражение скоплений живой силы.

На этом направлении враг продвигается малыми группами, используя мотоциклы и пехоту. Тяжелая техника к позициям украинских защитников пока не доходит.

«Они не заканчиваются»

Бойцы откровенно признают, что московитов действительно очень много.

«Очень много их! Очень много живой силы! Ну и поэтому они идут малыми кучками для перемещения, чтобы где-то закрепиться, подтянуть, опять же сделать накопление и понемногу продвигаться дальше», — говорит «Барни».

Но количество оккупантов, уверяют «Скифские грифоны», это не повод не атаковать врага. Только в прошлом месяце воины 423-го батальона беспилотных систем превратили в «максимально хороших» более семи сотен московитов.

