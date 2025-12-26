ТСН в социальных сетях

1534
2 мин

"У него ничего нет, пока я это не одобрю": Трамп сделал резкое заявление перед встречей с Зеленским

Дональд Трамп накануне встречи с Владимиром Зеленским заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом во Флориде, чтобы представить новый план окончания войны. Однако президент США настроен скептически и прагматично.

Свои ожидания от переговоров Трамп прокомментировал в интервью Politico.

«Последнее слово за мной»

Комментируя 20-пунктный план Зеленского, который включает в себя создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности, Трамп дал понять, что не собирается автоматически его поддерживать.

«У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что увидим, что у него есть», — заявил американский лидер.

Издание отмечает, что Трамп позиционирует себя как верховного арбитра, и судьба Украины зависит от того, сможет ли Зеленский убедить его, что Киев идет на достаточные уступки.

О Путине и России

Несмотря на жесткую риторику, Трамп верит, что встреча пройдет продуктивно.

«Я думаю, что с ним все пройдет хорошо. Я думаю, что с Путиным все пройдет хорошо», — отметил он.

Президент США также добавил, что планирует поговорить с российским диктатором «вскоре столько, сколько захочет». В то же время Трамп обратил внимание на слабость позиций Москвы.

«Их экономика в тяжелом состоянии, в очень тяжелом состоянии», — подчеркнул он.

Парад визитов

В эти выходные у Трампа будет насыщенный график. Кроме Зеленского, к нему приедет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«У меня есть Зеленский, и ко мне едет Биби. Они все едут. Они все приезжают. Они снова уважают нашу страну», — резюмировал Трамп.

Также он прокомментировал авиаудары США по ИГИЛ в Нигерии, назвав их «рождественским подарком» в ответ на убийства христиан исламскими боевиками.

Напомним, Зеленский выразил сомнение в реальной готовности Кремля к окончанию войны на условиях, которые предлагают Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что нет четких сигналов от Москвы относительно мира в Украине.

