Трамп заявил о превращении США в ООН
Американский президент призвал ООН участвовать в обеспечении мира во всем мире так, как это делает Белый дом при его администрации.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Организацию Объединенных Наций (ООН) за недостаточную активность в урегулировании конфликтов, приведя в пример свою администрацию, которая «уладила восемь войн за последние 11 месяцев».
Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.
«Соединенные Штаты стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая предоставила очень мало помощи ни в одном из них [вооруженных конфликтов], включая катастрофу, которая сейчас происходит между Россией и Украиной. Организация Объединенных Наций должна начать проявлять активность и участвовать в обеспечении мира во всем мире!» — подчеркнул Трамп.
В своей заметке президент США объявил о прекращении боев между Таиландом и Камбоджей. Накануне стороны подписали соответствующее соглашение.
В декабре столкновения на границе двух стран возобновились после подписания договоренности о прекращении огня этим летом и мирного соглашения при посредничестве США, Китая и Малайзии в октябре.
По словам Трампа, достижение договоренности о прекращении огня между соседними странами в Юго-Восточной Азии произошло «быстро и решительно, как и должно быть в подобных ситуациях».
Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, запланирована встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
После этого разговора Зеленский вместе с Трампом позвонят европейским лидерам.
Перед переговорами с Зеленским президент США провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.