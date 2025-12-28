ТСН в социальных сетях

Трамп заявил о превращении США в ООН

Американский президент призвал ООН участвовать в обеспечении мира во всем мире так, как это делает Белый дом при его администрации.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Организацию Объединенных Наций (ООН) за недостаточную активность в урегулировании конфликтов, приведя в пример свою администрацию, которая «уладила восемь войн за последние 11 месяцев».

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

«Соединенные Штаты стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая предоставила очень мало помощи ни в одном из них [вооруженных конфликтов], включая катастрофу, которая сейчас происходит между Россией и Украиной. Организация Объединенных Наций должна начать проявлять активность и участвовать в обеспечении мира во всем мире!» — подчеркнул Трамп.

В своей заметке президент США объявил о прекращении боев между Таиландом и Камбоджей. Накануне стороны подписали соответствующее соглашение.

В декабре столкновения на границе двух стран возобновились после подписания договоренности о прекращении огня этим летом и мирного соглашения при посредничестве США, Китая и Малайзии в октябре.

По словам Трампа, достижение договоренности о прекращении огня между соседними странами в Юго-Восточной Азии произошло «быстро и решительно, как и должно быть в подобных ситуациях».

Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, запланирована встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

После этого разговора Зеленский вместе с Трампом позвонят европейским лидерам.

Перед переговорами с Зеленским президент США провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

