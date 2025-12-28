Россияне расстреляли трех украинских бойцов возле Гуляйполя (фото 18+)

Российские оккупанты расстреливают пленных

Реклама

Россияне расстреляли трех бойцов Сил обороны, которые попали в плен южнее города Гуляйполя в Запорожье.

Об этом сообщили вTelegram-канале аналитического ресурса DeepState.

В сообщении уточнили, что это военное преступление оккупационной армии РФ произошло еще 20 декабря.

Реклама

«Бойцы одной из механизированных бригад должны были занять позиции, которые перед этим были самовольно оставлены другим подразделением, но там их уже ждал враг», — отметили в DeepState.

Украинских бойцов, которые попали в плен к оккупантам, расстреляли.

Осторожно, фото 18+!

Это уже далеко не первый случай нарушения военными государства-агрессора обычаев и правил ведения войны.

Реклама

Ранее сообщалось, что военные РФ расстреляли украинских бойцов ВСУ на Гуляйпольском направлении, зайдя им со спины.

Напомним, в конце ноября в Сети появились жестокие кадры, на которых видно, как солдаты путинской армии расстреливают пятерых украинских военных.