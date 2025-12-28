- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 700
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне расстреляли трех украинских бойцов возле Гуляйполя (фото 18+)
Украинские военные попали в засаду на позициях, которые были самовольно оставлены другим подразделением.
Россияне расстреляли трех бойцов Сил обороны, которые попали в плен южнее города Гуляйполя в Запорожье.
Об этом сообщили вTelegram-канале аналитического ресурса DeepState.
В сообщении уточнили, что это военное преступление оккупационной армии РФ произошло еще 20 декабря.
«Бойцы одной из механизированных бригад должны были занять позиции, которые перед этим были самовольно оставлены другим подразделением, но там их уже ждал враг», — отметили в DeepState.
Украинских бойцов, которые попали в плен к оккупантам, расстреляли.
Осторожно, фото 18+!
Это уже далеко не первый случай нарушения военными государства-агрессора обычаев и правил ведения войны.
Ранее сообщалось, что военные РФ расстреляли украинских бойцов ВСУ на Гуляйпольском направлении, зайдя им со спины.
Напомним, в конце ноября в Сети появились жестокие кадры, на которых видно, как солдаты путинской армии расстреливают пятерых украинских военных.