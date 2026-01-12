Завершение войны в Украине: Кулеба объяснил, стоит ли ожидать этого до конца года

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба / © Владимир Зеленский

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает маловероятным полное окончание войны в 2026 году, однако допускает возможность достижения договоренностей о прекращении огня. По его мнению, такой сценарий возможен только при условии возникновения у сторон конфликта специфической комбинации положительных и отрицательных мотиваций, которая пока отсутствует.

Об этом экс-глава МИД заявил в интервью УП.

«Войну (в 2026 году закончить) — нет. Прекратить огонь — есть (шанс)», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос о вероятности завершения боевых действий в этот период.

Он пояснил, что режим прекращения огня не будет означать мгновенного наступления полной тишины, а скорее изменит характер противостояния. «Мы же видим, недавно эта история с дронами, вроде бы украинскими дронами, которые атакуют резиденцию Путина на Валдае. Ну, это же так будет работать режим прекращения огня», — отметил дипломат.

По словам Кулебы, любая война останавливается только тогда, когда у всех сторон появляется для этого соответствующая мотивация, которую он разделил на два типа: положительную и отрицательную.

«Положительная мотивация — я достиг в принципе того, что я хотел, мне этого пока достаточно, останавливаемся. Негативная мотивация — это давление партнеров, внутренние трудности, когда я уже не могу, мне надо сделать паузу, почистить перышки или сбросить давление партнера, который заставляет меня это делать», — подчеркнул экс-министр.

В качестве примера он привел ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что перемирие между Израилем и ХАМАС является совокупностью именно этих двух факторов. В то же время Кулеба констатировал, что в контексте российско-украинской войны на сегодня «нет комбинаций этих мотиваций».

Ранее дипломат отмечал, что окнами возможностей для активизации переговорного трека могут стать февраль-март или лето 2025 года, однако общий процесс может продлиться до зимы 2026 года.

