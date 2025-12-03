ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: момент атаки потрапив на відео

Опубліковано відео ракетного удару балістикою по Кривому Рогу.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Росіяни вдарили по Кривому Розі

Росіяни вдарили по Кривому Розі / © ДСНС

Сьогодні, 3 грудня ввечері, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Кривому Розі.

У соцмережах з’явилися відео перших хвилин моторошного удару.

За словами очільника Ради оборони міста Олександр Вілкула, в адміністративну будівлю потрапив балістичний снаряд, попередньо комплексу «Іскандер-М». Внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків.

За попередньою інформацією, через удар поранені 3-річна дівчинка, 28-річна та 87-річна жінки.

Раніше повідомлялося, що росіяни скинули бомби на Слов’янськ, внаслідок чого є поранені діти.

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie