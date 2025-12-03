- Дата публікації
РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: момент атаки потрапив на відео
Опубліковано відео ракетного удару балістикою по Кривому Рогу.
Сьогодні, 3 грудня ввечері, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Кривому Розі.
У соцмережах з’явилися відео перших хвилин моторошного удару.
За словами очільника Ради оборони міста Олександр Вілкула, в адміністративну будівлю потрапив балістичний снаряд, попередньо комплексу «Іскандер-М». Внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків.
За попередньою інформацією, через удар поранені 3-річна дівчинка, 28-річна та 87-річна жінки.
Раніше повідомлялося, що росіяни скинули бомби на Слов’янськ, внаслідок чого є поранені діти.