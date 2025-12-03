ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
724
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: момент атаки попал на видео

Опубликовано видео ракетного удара баллистики по Кривому Рогу.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Россияне ударили по Кривому Рогу

Россияне ударили по Кривому Рогу

Сегодня, 3 декабря вечером, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Кривому Рогу.

В соцсетях появились видео первых минут жуткого удара.

По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, в административное здание попал баллистический снаряд, предварительно комплекса «Искандер-М». В результате удара повреждены несколько многоэтажных жилых домов.

По предварительной информации, из-за удара ранены 3-летняя девочка, 28-летняя и 87-летняя женщины.

Ранее сообщалось, что россияне сбросили бомбы на Славянск, в результате чего ранены дети.

Дата публикации
Количество просмотров
724
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie