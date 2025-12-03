- Дата публикации
РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: момент атаки попал на видео
Опубликовано видео ракетного удара баллистики по Кривому Рогу.
Сегодня, 3 декабря вечером, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Кривому Рогу.
В соцсетях появились видео первых минут жуткого удара.
По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, в административное здание попал баллистический снаряд, предварительно комплекса «Искандер-М». В результате удара повреждены несколько многоэтажных жилых домов.
По предварительной информации, из-за удара ранены 3-летняя девочка, 28-летняя и 87-летняя женщины.
Ранее сообщалось, что россияне сбросили бомбы на Славянск, в результате чего ранены дети.