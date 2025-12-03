- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 554
- Время на прочтение
- 1 мин
Чем кормили Уиткоффа и Кушнера в Москве: меню
Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Путиным, но не менее интересным оказалось их меню: от посикунчиков с крабом до трех видов икры.
Во время визита в Москву 2 декабря спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера на обед угощали традиционными блюдами русской кухни, приготовленными по историческим рецептам отеля «Метрополь».
Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.
Уиткофф и Кушнер пообедали накануне в Москве с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
Гостям подали посикунчики с крабом, фирменные пельмени с грибами, перепелку с гречкой, кулебяку с тремя видами рыбы, салат «Столичный» по рецепту 1961 года и салат «Россоль».
Также подавали палтуса на пару, вяленую оленину, свеклу с сыром горгонзола, крабов, морские гребешки и три вида икры — черную, красную и щучью.
На десерт предложили «Медовик», «Наполеон» и яблочную шарлотку.
Напомним, Уиткофф и Кушнер 2 декабря в Москве провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив детали американского мирного плана для Украины. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил о получении от американской стороны дополнительно четырех документов к 27-пунктному плану президента США по урегулированию войны.
По словам Ушакова, что пока не существует «компромиссного варианта» плана урегулирования войны в Украине, полученного от американской стороны. Москва рассматривает эти наработки как неоднородные: часть предложений США является «приемлемой», а часть — «не подходит» для РФ.