Во время визита в Москву 2 декабря спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера на обед угощали традиционными блюдами русской кухни, приготовленными по историческим рецептам отеля «Метрополь».

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Уиткофф и Кушнер пообедали накануне в Москве с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Гостям подали посикунчики с крабом, фирменные пельмени с грибами, перепелку с гречкой, кулебяку с тремя видами рыбы, салат «Столичный» по рецепту 1961 года и салат «Россоль».

Также подавали палтуса на пару, вяленую оленину, свеклу с сыром горгонзола, крабов, морские гребешки и три вида икры — черную, красную и щучью.

На десерт предложили «Медовик», «Наполеон» и яблочную шарлотку.

Напомним, Уиткофф и Кушнер 2 декабря в Москве провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, обсудив детали американского мирного плана для Украины. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил о получении от американской стороны дополнительно четырех документов к 27-пунктному плану президента США по урегулированию войны.

По словам Ушакова, что пока не существует «компромиссного варианта» плана урегулирования войны в Украине, полученного от американской стороны. Москва рассматривает эти наработки как неоднородные: часть предложений США является «приемлемой», а часть — «не подходит» для РФ.