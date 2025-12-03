Живая елка на праздник: что сделать, чтобы хвоя не осыпалась раньше

Елка / © pexels.com

В Украине уже совсем скоро начнутся новогодние рождественские празднования, а главным атрибутом праздника традиционно остается елка. Многие семьи выбирают живые деревья, ведь они создают атмосферу тепла и домашнего уюта. Однако хвоя часто осыпается гораздо быстрее, чем хотелось бы.

Об этом пишет Ideal Home.

Специалисты отмечают, что здоровые срезанные деревья при правильном уходе сохраняют свежесть примерно четыре недели. В то же время, продолжительность зависит от условий в доме и выбранного вида хвойной породы.

Лучший вариант для длительного хранения — пихта Нордмана. При должном уходе она может простоять даже более шести недель.

Чтобы елка не потеряла вид преждевременно, ее нужно регулярно поливать и следить за уровнем влаги в подставке.

Важно не размещать дерево рядом с батареями и другими источниками тепла — именно высокая температура быстрее всего вызывает высыхание и осыпание хвои.

Правильные условия помогут сохранить красоту дерева на протяжении всех праздников, а возможно и дольше.

Напомним, цены на новогодние елки в 2025 году будут колебаться в пределах от 350 до 4 тысяч гривен. Об этом сообщил заместитель директора КП «Свиточ» Владимир Лебедко, отметив, что первые официальные площадки продажи откроются уже с 3 декабря.

По его словам, стоимость деревьев будет зависеть не только от высоты, но и от внешнего вида и пышности хвои. Сосны стартуют от 350 гривен, импортные пушистые елки могут стоить до 3-4 тысяч гривен. Отдельные небольшие, но густые и привлекательные дерево-композиции часто оценивают дороже высоких, но менее нарядных.

Также ожидается, что цены на хвойные композиции будут близки к прошлогодним — в пределах 200–1500 гривен, если ситуация на рынке не изменится.