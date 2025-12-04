Россияне атаковали энергетический объект в Одесской области: какие последствия

Без света остались тысячи абонентов / © Associated Press

Реклама

Россияне сегодня ночью атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщили в компании.

«9500 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 51 800 — временно без света. Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество», — говорится в сообщении.

Реклама

В ДТЭК отметили, что повреждения значительны, а ремонт потребует времени.

Напомним, 4 декабря Одесса вновь подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников, пострадали шесть человек.

3 декабря российские дроны снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесчины. В результате удара в Одесском районе вспыхнул пожар и было повреждено оборудование. Ранение получил работник предприятия.