- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне атаковали энергетический объект в Одесской области: какие последствия
Энергетики подключили все обесточенные дома по резервным схемам.
Россияне сегодня ночью атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщили в компании.
«9500 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 51 800 — временно без света. Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество», — говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что повреждения значительны, а ремонт потребует времени.
Напомним, 4 декабря Одесса вновь подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников, пострадали шесть человек.
3 декабря российские дроны снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесчины. В результате удара в Одесском районе вспыхнул пожар и было повреждено оборудование. Ранение получил работник предприятия.