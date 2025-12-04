Готовят почву для нового вторжения: в ISW оценили угрозы РФ и назвали направление удара

Кремль / © Associated Press

Кремлевские чиновники и чиновники продолжают выдвигать условия для оправдания потенциальной будущей агрессии Российской Федерации против Молдовы и стран Балтии.

Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают на недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что, мол, власти стран Балтии и Молдовы принимают «расистские» законы и «дискриминируют» российское население.

Американские специалисты отмечают, что такое заявление Лаврова отражает нарративы, которые Кремль использовал для попытки оправдать свое вторжение в Украину. Чиновники страны-агрессорки уже давно используют информационную стратегию Кремля против Украины, чтобы угрожать Молдове, а также членам НАТО — Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии.

«ISW продолжает оценивать, что Российская Федерация вступила в „нулевой фазу“. Ее целью является создание информационных и психологических условий для подготовки к возможному конфликту между НАТО и Россией в будущем», — отмечают в отчете Института.

Напомним, диктатор Владимир Путин пригрозил Европе «катастрофой» , если она решится начать военный конфликт с Россией. По его словам, вроде бы Москва не намерена воевать с европейскими странами. Впрочем, заявил «фюрер», РФ готова защищаться.

Между тем , страны НАТО в Европе готовятся защищаться от России без участия США. В частности, об этом свидетельствуют военные учения Steadfast Dart 2025, состоявшиеся в ноябре на территории Румынии.

