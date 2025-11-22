Боль в спине может быть ранним симптомом рака: врач рассказал о смертельной опасности, которую не следует игнорировать

Боль в спине может быть симтомом опасной болезни / © Credits

Боль в спине, которую миллионы людей считают обычной проблемой, может оказаться смертельной угрозой. Британский хирург предупредил: если постоянный дискомфорт не проходит или не реагирует на лечение, это может быть ранним и неочевидным симптомом рака.

Об этом пишет The Mirror.

Британский хирург-консультант по поджелудочной железе Невилл Менезес призывает людей не игнорировать ранние признаки рака поджелудочной железы.

По данным британской организации «Cancer Research UK», рак поджелудочной железы он занимает десятое место среди всех видов рака в Великобритании.

Однако, он очень опасен. Каждый год от этой болезни умирает около 10 100 британцев.

Как объясняют специалисты, это большая железа, которая расположена в глубине живота, позади желудка. Поджелудочная железа высвобождает ферменты, помогающие пищеварению, и гормоны для регулирования уровня сахара в крови.

«Рак поджелудочной железы может развиваться незаметно. К тому времени, когда симптомы становятся серьезными, болезнь часто уже запущена. Распознавание едва заметных изменений в вашем теле и быстрые действия могут иметь решающее значение», — предупреждает Менезес.

Среди симптомов, которые он чаще всего встречал у пациентов, болеющих раком, была именно боль в спине.

«Постоянная боль в верхней части живота или спины, которая не проходит и не реагирует на медикаментозное лечение, такое как обезболивающее или лекарства для снижения желудочной кислотности», — отметил врач.

Боль в спине / © Freepik

Это также подтверждает и организация «Cancer Research UK». Эксперты отмечают, что многие люди, которые болеют раком поджелудочной железы, обращаются к врачам, потому что у них болит живот (брюшная полость) или спина. Люди могут описывать его как тупую или ноющую боль, которая может появляться и исчезать.

Организация «Pancreatic Cancer Action» отмечает, что боль в спине, как правило, проходит. Однако, если она связана с опухолью, она может иметь следующие особенности:

усиливается после приема пищи или когда вы ложитесь спать;

возникает из-за того, что опухоль давит на нервы или на соседние органы.

Некоторые пациенты также чувствуют, что боль отдает в другие места — например, в плечо или под лопатку. Часто боль в спине и в животе ощущается одновременно.

Врач Менезес также поделился другими симптомами, на которые следует обратить внимание и не следует игнорировать:

резкая потеря веса или аппетита;

желтуха, которая проявляется желтой окраской кожи, слизистых оболочек и белков глаз;

проблемы с пищеварением, такие как: тошнота, несварение желудка, вздутие живота или изменения в работе кишечника, которые сохраняются без видимой причины;

зуд кожи, который может возникать до появления желтухи.

«Эти симптомы не всегда означают, что вас рак поджелудочной железы. Однако если они продолжаются более четырех недель, крайне важно обратиться к своему семейному врачу», — отметил Менезес.

