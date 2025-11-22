Біль у спині може бути раннім симптомом раку: лікар розповів про смертельну небезпеку, яку не слід ігнорувати

Біль у спині може бути симтомом небезпечної хвороби / © Credits

Біль у спині, який мільйони людей вважають звичайною проблемою, може виявитися смертельною загрозою. Британський хірург попередив: якщо постійний дискомфорт не минає або не реагує на лікування, це може бути раннім та неочевидним симптомом раку.

Про це пише The Mirror.

Британський хірург-консультант з підшлункової залози Невілл Менезес закликає людей не ігнорувати ранні ознаки раку підшлункової залози.

За даними британської організації «Cancer Research UK», рак підшлункової залози він посідає десяте місце серед усіх видів раку у Великій Британії.

Однак, він дуже небезпечний. Щороку від цієї хвороби помирає близько 10 100 британців.

Як пояснюють фахівці, це велика залоза, яка розташована в глибині живота, позаду шлунка. Підшлункова залоза вивільняє ферменти, що допомагають травленню, та гормони для регулювання рівня цукру в крові.

«Рак підшлункової залози може розвиватися непомітно. На той час, коли симптоми стають серйозними, хвороба часто вже запущена. Розпізнавання ледь помітних змін у вашому тілі та швидкі дії можуть мати вирішальне значення», — попереджує Менезес.

Серед симптомів, які він найчастіше зустрічав у пацієнтів, що хворіють на рак, був саме біль у спині.

«Постійний біль у верхній частині живота або спини, який не минає і не реагує на медикаментозне лікування, таке як знеболювальне або ліки для зниження шлункової кислотності», — зауважив лікар.

Біль у спині / © Freepik

Це також підтверджує й організація «Cancer Research UK». Експерти зазначають, що багато людей, які хворіють на рак підшлункової залози, звертаються до лікарів, тому що у них болить живіт (черевна порожнина) або спина. Люди можуть описувати його як тупий або ниючий біль, який може з’являтися та зникати.

Організація «Pancreatic Cancer Action» зазначає, що біль у спині, як правило, минає. Однак, якщо він пов’язаний з пухлиною, він може мати такі особливості:

посилюється після прийому їжі або коли ви лягаєте спати;

виникає через те, що пухлина тисне на нерви або на сусідні органи.

Деякі пацієнти також відчувають, що біль віддає в інші місця — наприклад, у плече або під лопатку. Часто біль у спині та в животі відчувається одночасно.

Лікар Менезес також поділився іншими симптомами, на які слід звернути увагу та не слід ігнорувати:

різка втрата ваги або апетиту;

жовтяниця, яка проявляється жовтим забарвленням шкіри, слизових оболонок та білків очей;

проблеми з травленням, такі як: нудота, нетравлення шлунку, здуття живота або зміни в роботі кишечника, які зберігаються без видимої причини;

свербіж шкіри, який може виникати до появи жовтяниці.

«Ці симптоми не завжди означають, що вас рак підшлункової залози. Проте якщо вони тривають більше чотирьох тижнів, вкрай важливо звернутися до свого сімейного лікаря», — зауважив Менезес.

