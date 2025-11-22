Венс назвав ключові умови для "будь-якого мирного плану" і шокував заявою

Дональд Трамп і Джей Ді Венс. / © Associated Press

Реклама

Будь-яка критика мирної угоди, над якою працює адміністрація Сполучених Штатів Америки, є або неправильним розумінням угоди, або “неправильним трактуванням деяких критичних реалій на місцях”.

Про це заявив американський віцепрезидент США Джей Ді Венс в соцмережі Х.

З його слів, будь-який мирний план, який покликаний закінчити війну в Україні, має містити три ключові пункти.

Реклама

зупинити вбивства, зберігши при цьому суверенітет України;

бути прийнятним як для Росії, так і для України;

і максимально підвищити шанси на те, що війна не відновиться.

Венс наголосив, мовляв, не вважає, якщо дати більше зброї і грошей, то це призведе до перемоги. Ймовірно, він має на увазі допомогу Україні.

"Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або запровадимо більше санкцій, перемога буде вже близька. Мир не буде досягнутий проваленими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій. Його можуть досягти розумні люди, які живуть у реальному світі", - підсумував віцепрезидент США.

Нагадаємо, напередодні Зеленський, Макрон, Стармер і Мерц обговорили "мирний план" Трампа. У заяві йдеться, що політики вітають “зусилля США щодо припинення війни в Україні”, зокрема пропозиції щодо підтвердження суверенітету України та надання “надійних” гарантій безпеки. Європейські лідери наголосили, що “тісно координувати” дії з цього питання.

Джерела Axios повідомили, що нібито Володимир Зеленський погодився на переговори щодо «мирного плану» Трампа для України. Зазначається, про український лідер повідомив про це секретареві армії США Дану Дрісколлу. Відомо, що Київ очікує незабаром обговорити деталі пропозиції безпосередньо з президентом Дональдом Трампом.

Реклама