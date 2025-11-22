Понад тисячу ворожих солдатів ліквідували за добу: які втрати Росії на фронті 22 листопада

Армія Росії / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України сягнули 1 164 340 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати 1170 ворожих солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, загальні орієнтовні бойові втрати противника у період з 24 лютого 2022 року по 22 листопада 2025 року сягнули значних показників. Противник продовжує втрачати свою військову техніку, зокрема:

Танки: 11 361 одиниця ( +4 за добу).

Бойові броньовані машини (ББМ): 23 607 одиниць ( +7 за добу).

Артилерійські системи: 34 559 одиниць ( +9 за добу).

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ): 1547 одиниць ( +1 за добу).

Засоби протиповітряної оборони (ППО): 1248 одиниць ( +1 за добу).

Літаки: 428 одиниць.

Гелікоптери: 347 одиниць.

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) оперативно-тактичного рівня: 82 842 одиниці ( +222 за добу).

Крилаті ракети: 3981 одиниця.

Кораблі/катери: 28 одиниць.

Підводні човни: 1 одиниця.

Автомобільна техніка та автоцистерни: 67 842 одиниці ( +74 за добу).

Спеціальна техніка: 4002 одиниці.

Нагадаємо, російські окупанти з південної частини Покровська просуваються до центральної частини міста, яка поступово переходить під контроль ворога.

Також повідомлялося, ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. Російська армія постійно тисне, застосовуючи велику кількість дронів, авіацію та важке озброєння, зокрема завдаючи ударів по Мирнограду.