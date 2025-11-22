ТСН в социальных сетях

Война
75
1 мин

Более тысячи вражеских солдат ликвидировали за сутки: какие потери России на фронте 22 ноября

За сутки ликвидировано более 200 вражеских беспилотников. Также Генштаб подтвердил, что общие потери РФ в артиллерии составили 34 559 единиц.

Руслана Сивак
Армия России

Армия России / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины достигли 1 164 340 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1170 вражеских солдат.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие ориентировочные боевые потери противника в период с 24 февраля 2022 по 22 ноября 2025 достигли значительных показателей. Противник продолжает терять свою военную технику, в частности:

  • Танки: 11 361 единица (+4 в сутки).

  • Боевые бронированные машины (ББМ): 23 607 единиц (+7 в сутки).

  • Артиллерийские системы: 34 559 единиц (+9 в сутки).

  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО): 1547 единиц (+1 в сутки).

  • Средства противовоздушной обороны (ПВО): 1248 единиц (+1 в сутки).

  • Самолеты: 428 единиц.

  • Вертолеты: 347 единиц.

  • Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно-тактического уровня: 82842 единицы (+222 в сутки).

  • Крылатые ракеты: 3981 единица.

  • Корабли/катера: 28 единиц.

  • ПЛ: 1 единица.

  • Автомобильная техника и автоцистерны: 67 842 единицы (+74 в сутки).

  • Специальная техника: 4002 единицы.

Напомним, российские оккупанты из южной части Покровска продвигаются к центральной части города, которая постепенно переходит под контроль врага.

Также сообщалось, что ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной. Российская армия постоянно давит, применяя большое количество дронов, авиацию и тяжелое вооружение, в том числе нанося удары по Мирнограду.

75
