Более тысячи вражеских солдат ликвидировали за сутки: какие потери России на фронте 22 ноября
За сутки ликвидировано более 200 вражеских беспилотников. Также Генштаб подтвердил, что общие потери РФ в артиллерии составили 34 559 единиц.
Потери российских оккупантов в войне против Украины достигли 1 164 340 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1170 вражеских солдат.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, общие ориентировочные боевые потери противника в период с 24 февраля 2022 по 22 ноября 2025 достигли значительных показателей. Противник продолжает терять свою военную технику, в частности:
Танки: 11 361 единица (+4 в сутки).
Боевые бронированные машины (ББМ): 23 607 единиц (+7 в сутки).
Артиллерийские системы: 34 559 единиц (+9 в сутки).
Реактивные системы залпового огня (РСЗО): 1547 единиц (+1 в сутки).
Средства противовоздушной обороны (ПВО): 1248 единиц (+1 в сутки).
Самолеты: 428 единиц.
Вертолеты: 347 единиц.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно-тактического уровня: 82842 единицы (+222 в сутки).
Крылатые ракеты: 3981 единица.
Корабли/катера: 28 единиц.
ПЛ: 1 единица.
Автомобильная техника и автоцистерны: 67 842 единицы (+74 в сутки).
Специальная техника: 4002 единицы.
Напомним, российские оккупанты из южной части Покровска продвигаются к центральной части города, которая постепенно переходит под контроль врага.
Также сообщалось, что ситуация на Покровском направлении остается крайне напряженной. Российская армия постоянно давит, применяя большое количество дронов, авиацию и тяжелое вооружение, в том числе нанося удары по Мирнограду.