Масова стрілянина у барі: загинули 11 осіб, серед них є діти (фото)

Серед загиблих хлопчики 3 і 12 років та 16-річна дівчина.

У Преторії, у селищі Саулсвіль (Південно-Африканська Республіка), у нелегальному барі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 осіб, серед них троє дітей, ще 14 людей отримали поранення.

Про це повідомили правоохоронні органи ПАР, а також представники поліції Південної Африки (SAPS), пише Reuters.

Як стало відомо, у селищі Саулсвіль розташовувався нелегальний питний заклад — так званий «шибін».

«Серед загиблих троє неповнолітніх, зокрема хлопчики 3 і 12 років, а також 16-річна дівчинка», — повідомили в поліції ПАР.

Повідомляється, що поліція Південної Африки вже розпочала масштабну операцію з розшуку трьох підозрюваних у скоєнні масового вбивства. Їхні особи наразі залишаються невідомими.

У Південній Африці один із найвищих показників убивств у світі: у середньому на день скоюється близько 60 убивств.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на Новопечерських Липках в одному з барів невідомий стріляв у компанію відпочивальників. Унаслідок інциденту постраждала дівчина.

