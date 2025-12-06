- Дата публікації
Масова стрілянина у барі: загинули 11 осіб, серед них є діти (фото)
Серед загиблих хлопчики 3 і 12 років та 16-річна дівчина.
У Преторії, у селищі Саулсвіль (Південно-Африканська Республіка), у нелегальному барі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 11 осіб, серед них троє дітей, ще 14 людей отримали поранення.
Про це повідомили правоохоронні органи ПАР, а також представники поліції Південної Африки (SAPS), пише Reuters.
Як стало відомо, у селищі Саулсвіль розташовувався нелегальний питний заклад — так званий «шибін».
«Серед загиблих троє неповнолітніх, зокрема хлопчики 3 і 12 років, а також 16-річна дівчинка», — повідомили в поліції ПАР.
Повідомляється, що поліція Південної Африки вже розпочала масштабну операцію з розшуку трьох підозрюваних у скоєнні масового вбивства. Їхні особи наразі залишаються невідомими.
У Південній Африці один із найвищих показників убивств у світі: у середньому на день скоюється близько 60 убивств.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві на Новопечерських Липках в одному з барів невідомий стріляв у компанію відпочивальників. Унаслідок інциденту постраждала дівчина.