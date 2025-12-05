Реклама

У Китаї 67-річний чоловік на прізвище Денг із провінції Сичуань дізнався приголомшливу новину: запальничка, яку він проковтнув ще на початку 1990-х, досі лежала у його шлунку — і навіть залишалася функціональною.

Про це пише Oddity Central.

Чоловік зізнався, що зробив це «на спір» під час вечірки, щоб довести свою сміливість, і відтоді повністю забув про інцидент.

Перші тривожні симптоми — здуття та біль у животі — з’явилися близько місяця тому. Денг списував їх на гастроентерит та намагався лікуватися самостійно, але коли стан лише погіршився і він не міг лежати через гострий біль, звернувся до лікарів. Під час термінової гастроскопії медики побачили у шлунку дивний чорний кубоподібний предмет із гладкою поверхнею, частково пошкоджений шлунковою кислотою. Через слизьку текстуру ендоскопічне видалення виявилося неможливим.

Коли лікарі запитали пацієнта про можливе походження предмета, Денг згадав давній випадок із запальничкою. Він був переконаний, що вона давно пройшла через травну систему, хоча роками періодично відчував незрозумілий біль у шлунку.

Після того, як медики підтвердили, що сторонній предмет — це саме запальничка, команда почала шукати спосіб її безпечного видалення. Хірургічний метод визнали надто ризикованим, а звичайна ендоскопія не гарантувала успіху. У результаті, лікарі застосували спеціальну техніку, під час якої перед витяганням предмет повністю обгорнули — метод, який у медичному середовищі порівнюють із «презервативною технікою».

Запальничка

Коли запальничку дістали, виявилося, що її корпус частково роз’їдений кислотою, але всередині досі залишався газ — і пристрій усе ще працював. Лікарі пояснили, що це стало можливим завдяки матеріалам, з яких виготовляють дешеві запальнички: поліпропілен і АБС-пластик відрізняються високою стійкістю до кислот і здатні витримувати тривалий вплив шлункового соку.

