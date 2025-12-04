Молдова / © Associated Press

Правительство Молдовы совместно с Европейским Союзом и Соединенными Штатами активно работает над новой стратегией или дорожной картой реинтеграции страны. Однако детали плана остаются нераскрытыми. Такую информацию сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Валериу Киверь после заседания правительства.

Об этом сообщает News Maker.

По словам Киверя, власти не раскрывают подробностей. Добавляет, что это может «вредить конечному результату». Он пояснил, что некоторые вопросы «чувствительны» и требуют осторожности и времени для обработки.

«Мы не можем рассказывать обо всех действиях в реальном времени, потому что это может навредить итоговому результату. Работа продолжается, и в определенный момент мы представим обществу ее результаты», — отметил Киверь.

Отказ от «пакетного» урегулирования

Комментируя возможность обсуждения приднестровского конфликта в контексте потенциальных российско-украинских мирных переговоров, Киверь решительно заявил, что Молдова не намерена входить в общий пакет урегулирования конфликтов. Добавляет, что обсуждать можно только вопросы региональной безопасности. И в этом контексте речь идет исключительно о выводе российских войск из Приднестровья. Урегулирование конфликта будет проводиться путем прямых переговоров при обязательном участии приднестровской стороны и при поддержке ЕС и США.

Вице-премьер также подтвердил, что формат переговоров «5+2» (с участием Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, ЕС и США) больше не функционирует. Он подчеркнул, что ожидать участия России и Украины, находящихся в состоянии войны, в обсуждении другого конфликта невозможно. Пока диалог между Кишиневом и Тирасполем происходит напрямую, в формате «1+1».

Актуальность вопроса и цена реинтеграции

На фоне продвижения Молдовы к интеграции в ЕС тема вывода российских войск из Приднестровья становится все более актуальной. Верховная представительница ЕС Кая Каллас ранее подчеркнула, что «вывод российских войск из Молдовы и других европейских регионов имеет ключевое значение для устойчивого мира».

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу оценил ежегодные расходы, необходимые для реинтеграции, примерно в 500 млн евро (около 9,9 млрд леев).

Напомним, еще раньше перед выборами в Молдове Bloomberg писало о тайном плане «фюрера» РФ Владимире Путине о вмешательстве в голосование. Речь шла о том, что Россия разработала многоуровневую стратегию вмешательства в выборы в Молдове и препятствование курсу страны на вступление в Евросоюз.

Также планы по захвату Одессы были у Путина еще в начале полномасштабной войны, и Россия не отказывается от стратегической цели отрезать Украину от Черного моря. Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генерального штаба Игорь Романенко назвал две ключевые угрозы для Одессы: с моря и территории Приднестровья.