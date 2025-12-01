Вопросы территорий в ходе переговоров: СМИ узнали, о чем вышло договориться Украине и США

Переговоры США-Украина / © Associated Press

Переговоры между американскими и украинскими делегациями во Флориде, прошедшие накануне запланированного визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, выявили основные точки разногласий и приоритеты сторон в мирном урегулировании.

Об этом говорится в материале ABC News.

По информации источника, знакомого с ходом обсуждений, делегации Украины и США подняли ряд вопросов, включая гарантии безопасности для Украины и возможность проведения выборов. Однако наибольшее внимание было уделено финансовым и территориальным аспектам конфликта.

Замороженные активы России — «ключевое» для Кремля

В ходе обсуждения значительное внимание было уделено доле миллиардов долларов российских активов, замороженных западными странами. Источник сообщил, что именно этот вопрос чрезвычайно важен для Москвы.

«Вопрос замороженных активов был „ключевым“ для россиян», — отметил источник, подчеркивая, что финансовый аспект занимает центральное место в переговорном процессе.

Территории и прекращение огня: никакого прогресса

В то же время, по решающему вопросу о прекращении конфликта и территориальных уступках, никаких признаков прогресса достигнуто не было.

СМИ со ссылкой на источник напоминают, что российская сторона продолжает выдвигать требование, чтобы Украина отказалась от неоккупированной территории Донбасса. Между тем, Украина не желает уступать, сохраняя свою принципиальную позицию.

Кроме того, Россия до сих пор не проявляет готовности обсуждать какую-либо форму прекращения огня, что свидетельствует о глубоком расхождении позиций сторон и отсутствии намерений по деэскалации конфликта в ближайшей перспективе.

Напомним, команда президента США разрабатывает план завершения войны, больше напоминающий масштабное коммерческое соглашение, чем дипломатический договор. Вместо дальнобойного оружия Киеву предлагают «экономические стимулы», а России совместный бизнес в Арктике и космосе. Об этом говорилось ранее в The Wall Street Journal.